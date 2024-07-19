Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi
Yüksek sezonda boş kalan oteller, müşteri çekebilmek için ‘yaz fırsatları’ adı altında yüzde 50’lere varan indirim yaptı. Normal şartlarda 46 bin TL’ye ulaşan 4 gecelik bir tatilin bedeli, indirimler sonrası 31 bin TL’ye kadar geriledi.
Oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için ‘yaz fırsatları’ adı altında peş peşe indirim yapmaya başladı.
Özellikle sosyal medyada reklamlı içeriklerle müşteriyi çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye ulaştı.
Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabiliyor.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.