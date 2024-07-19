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  4. Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi

Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi

Yüksek sezonda boş kalan oteller, müşteri çekebilmek için ‘yaz fırsatları’ adı altında yüzde 50’lere varan indirim yaptı. Normal şartlarda 46 bin TL’ye ulaşan 4 gecelik bir tatilin bedeli, indirimler sonrası 31 bin TL’ye kadar geriledi.

Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi - Sayfa 1

Oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için ‘yaz fırsatları’ adı altında peş peşe indirim yapmaya başladı.

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Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi - Sayfa 2

Özellikle sosyal medyada reklamlı içeriklerle müşteriyi çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye ulaştı.

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Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi - Sayfa 3

Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabiliyor.

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Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi - Sayfa 4

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.

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