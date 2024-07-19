Turizmci satışlar düşünce çareyi böyle buldu: Otellerde son dakika yüzde 50 indirim tarifesi

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.