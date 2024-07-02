Turizmde çarpan etkisi nedir?

1-) Çarpanın uygulandığı turist harcamalarının başlangıç büyüklüğü

Bütün turistler turistik harcamalarını doğrudan otel ve restoran gibi birincil işletmelerde gerçekleştirmezler. Bazı turistler harcamalarını gittikleri bölgelerde yerel halkın kültürünü yansıtan özgün lezzetleri, bölge üyelerinin sahibi olduğu yerlerde yapmayı tercih edebilir, onların ürettiği zanaat ürünlerini satın almak isteyebilirler. Bu durumda düşük ithalat ve yüksek katma değer etkisi ortaya çıkmaktadır.