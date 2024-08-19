Turizmde 'son dakika indirimi' sürüyor: İşte ağustos ve eylülde kişi başı gecelik konaklama fiyatı
Yüksek fiyattan satış umudunu koruduğu için temmuzda yaptığı son dakika indirimleri kısa tutan turizmci, umduğunu bulamayınca çareyi yine indirimde buldu. Geçen ay ‘yaz fırsatları’ adı altında yüzde 50’ye varan oranlarda başlatılan son dakika indirimlerine ağustosta da devam edildi. Bu kez indirim oranı yüzde 30... Peki ağustos ve eylülde kişi başı gecelik konaklama fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...
Geçen ay boş kalan odaları doldurmak için iki haftayla sınırlı indirim kampanyalarına giden oteller, beklediği doluluğu yakalayamayınca bu ay da indirim kampanyası başlattı.
Sezonun en yoğun olması beklenen temmuz ayı ortasında ‘yaz fırsatları’ adı altında başlayan indirimler yüzde 50’yi bulmuştu. Düşük satışlara çare arayan turizmcinin bu ay yaptığı indirimlerin oranı yüzde 30 civarında...
21 MİLYONU AŞKIN YABANCI KURTARMADI
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Temmuz ve ağustos aylarında sektörümüzün hayata geçirdiği kampanyalarla doluluklarda nispeten toparlanmalar yaşandı. Özellikle son dakikacı olarak adlandırdığımız tatilciler, kampanyalarla birlikte ağustos ayına yoğunlaştılar. Buna rağmen tesis dolulukları açısından hâlâ istediğimiz noktada değiliz” dedi.
Yılın ilk yarısında Türkiye’ye 21.6 milyon yabancı ziyaretçinin geldiği bilgisini veren Bağlıkaya, ziyaretçi sayısında yaşanan bu yükselişin aynı oranda sektöre yansımadığına dikkat çekti.
Bağlıkaya, TÜİK tarafından açıklanan 2024 Ocak-Haziran dönemi turizm geliri verilerinin de yurtdışından gelen misafirlerin geceleme sayısı ve kişi başı ortalama harcamalarında yaşanan düşüşü ortaya koyduğunun altını çizdi.