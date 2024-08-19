Turizmde 'son dakika indirimi' sürüyor: İşte ağustos ve eylülde kişi başı gecelik konaklama fiyatı

Geçen ay boş kalan odaları doldurmak için iki haftayla sınırlı indirim kampanyalarına giden oteller, beklediği doluluğu yakalayamayınca bu ay da indirim kampanyası başlattı.

Sezonun en yoğun olması beklenen temmuz ayı ortasında ‘yaz fırsatları’ adı altında başlayan indirimler yüzde 50’yi bulmuştu. Düşük satışlara çare arayan turizmcinin bu ay yaptığı indirimlerin oranı yüzde 30 civarında...