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  4. Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu

Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatili için hazırlıklar sürüyor. 2025’i kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler rezervasyonlarına hız verdi. Kış turizminin önemli rotalarından olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranları arttı.

Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu - Sayfa 1

2025’e geri sayım sürerken, turizmde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıl için Türkiye’nin kış rotalarında hazırlıklar hızlandı. Yeni yılı kar ile karşılamak ve kayak keyfi yapmak isteyenler bu sezon kayak merkezlerine akın edecek.

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Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu - Sayfa 2

Erciyes'te otellerde doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı

Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.

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Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu - Sayfa 3

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleri, 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor.

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Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu - Sayfa 4

Pistte gece kayağı da yapılabiliyor

Aydınlatılmış 5,6 kilometrelik pistte gece kayağı da yapılabilen merkez, pistlerin genişletilmesi, yeni bağlantı pistlerin açılması ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi gibi çalışmaların tamamlanmasıyla yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı.

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