Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu
Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatili için hazırlıklar sürüyor. 2025’i kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler rezervasyonlarına hız verdi. Kış turizminin önemli rotalarından olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranları arttı.
2025’e geri sayım sürerken, turizmde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıl için Türkiye’nin kış rotalarında hazırlıklar hızlandı. Yeni yılı kar ile karşılamak ve kayak keyfi yapmak isteyenler bu sezon kayak merkezlerine akın edecek.
Erciyes'te otellerde doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı
Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.
Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleri, 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor.