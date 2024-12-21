Turizme yılbaşı dopingi! Kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada, oteller doldu

2025’e geri sayım sürerken, turizmde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıl için Türkiye’nin kış rotalarında hazırlıklar hızlandı. Yeni yılı kar ile karşılamak ve kayak keyfi yapmak isteyenler bu sezon kayak merkezlerine akın edecek.