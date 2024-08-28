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  4. Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor

Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor

O3 Medya'nın sahibi yapımcı Saner Ayar, Türk dizilerinin yurt dışında satışlarından önemli ölçüde kazanç sağlandığını belirterek, "Bölüm başına 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bir gelir elde ediliyor" dedi.

Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Türkiye'deki ekonomik krizin derinleşmesi, televizyon dizilerini de olumsuz etkiledi. Bütçe yetersizliği nedeniyle yıllar sonra ilk kez bu yaz yeni bir yaz dizisi çekilmedi, yeni sezonda da dizi sayısının azalabileceği konuşuluyor.

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Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Son dönemin en dikkat çeken yapım şirketlerinden biri olan O3 Medya'nın sahibi yapımcı Saner Ayar, dizi sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

"Yurt dışına satılan bir dizi 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında"

Dizilerin yurt dışı pazarının büyüklüğünü işaret eden Ayar, Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına verdiği röportajda şöyle konuştu:

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Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

"Yurt dışına satılabilir bir dizi yaptığınızda 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bölüm başı geliriniz var. Bu gelirin yüzde 50’si kanala kalıyor. Baktığınızda tamamen bir kâr…

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