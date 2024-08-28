Türk dizilerinin yurt dışı rekoru! Bölüm ücreti dudak uçuklatıyor
O3 Medya'nın sahibi yapımcı Saner Ayar, Türk dizilerinin yurt dışında satışlarından önemli ölçüde kazanç sağlandığını belirterek, "Bölüm başına 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bir gelir elde ediliyor" dedi.
Türkiye'deki ekonomik krizin derinleşmesi, televizyon dizilerini de olumsuz etkiledi. Bütçe yetersizliği nedeniyle yıllar sonra ilk kez bu yaz yeni bir yaz dizisi çekilmedi, yeni sezonda da dizi sayısının azalabileceği konuşuluyor.
Son dönemin en dikkat çeken yapım şirketlerinden biri olan O3 Medya'nın sahibi yapımcı Saner Ayar, dizi sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Yurt dışına satılan bir dizi 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında"
Dizilerin yurt dışı pazarının büyüklüğünü işaret eden Ayar, Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına verdiği röportajda şöyle konuştu:
"Yurt dışına satılabilir bir dizi yaptığınızda 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bölüm başı geliriniz var. Bu gelirin yüzde 50’si kanala kalıyor. Baktığınızda tamamen bir kâr…