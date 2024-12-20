Türk-İş, 29 bin 583 TL istiyor ama asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Hangi rakam konuşuluyor?
Milyonların merakla beklediği asgari ücret toplantılarının üçüncüsünde de rakam konuşulmadı. İşçi kesimi ilk rakam telaffuz eden taraf oldu. 29 bin 583 TL istediklerini söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, bu rakamın verilmemesi durumunda karara imza atmayacaklarını söyledi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Kulislerde asgari ücret için hangi rakam konuşuluyor? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü yapılan, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında da rakam konuşulmadı.
Kamuoyunun merakla beklediği toplantının ardından komisyonun işçi kanadını oluşturan heyet ile Türk-İş Başkanlar Kurulu yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, işçi kesiminin talebini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile birlikte 29 bin 583 TL olarak açıkladı.
"VERMEZLERSE İMZA ATMAYIZ"
19 gün süren asgari ücret serüveni yaşadıklarını ve işveren ile hükümet kanadından bir rakam beklediklerini ifade eden Ergün Atalay, müzakereleri Hak-İş ve DİSK'le koordineli olarak yürüttüklerini dile getirdi.
Atalay, işçilerin asgari ücrete zam talebini, Asgari Ücret Komisyonu üyelerinin kararlaştırıp, imza altına aldıkları karar metnini koydukları zarfı açarak kamuoyu ile paylaştı. Atalay, çalışan kesimin talep ve beklentilerİni dile getirerek "Bu rakamı verirlerse orada oluruz, imza atarız. Vermezlerse orada olmayız" dedi.