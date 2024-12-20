Türk-İş, 29 bin 583 TL istiyor ama asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Hangi rakam konuşuluyor?

Kamuoyunun merakla beklediği toplantının ardından komisyonun işçi kanadını oluşturan heyet ile Türk-İş Başkanlar Kurulu yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, işçi kesiminin talebini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile birlikte 29 bin 583 TL olarak açıkladı.