Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 25 yıldır böylesini görmedim
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yükselen enflasyonun alım gücünü azaltması nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirtti. Enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, asgari ücret için düzenleme talebinde bulundu.
Ekonomi yönetimi bu yıl Temmuz'da asgari ücrete herhangi bir ara zam çalışması yapılmadığını bildirdi. Milyonlarca ücretli çalışan ise geçim şartlarının zorlaştığını gerekçe göstererek ara zam yapılmasını talep ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim" dedi.
"25 YILDIR BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM"
Ergün Atalay yaptığı açıklamasında iyileştirme talebini yenileyerek şunları kaydetti:
“Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması ve asgari ücrette de iyileştirme yapılması zorunda.
Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Sözcü'ye konuşan Atalay, ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz." ifadesinde bulundu.
"TALEBİMİZ 18 BİN TL OLDU"
Atalay açıklamalarına şöyle devam etti:
"Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin TL olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk. Sendika olan yerde asgari ücret olmaz.