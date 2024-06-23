Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 25 yıldır böylesini görmedim

"TALEBİMİZ 18 BİN TL OLDU"

Atalay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin TL olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk. Sendika olan yerde asgari ücret olmaz.