TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ne kadar olacak?
İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, ilk kez rakam verdi, yeni asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır" dedi. Peki bu zam gerçekleşirse işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ve stajyer maaşı ne kadar olacak?
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hiç rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam bekliyordu. Ancak rakam konuşulmayınca basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ zam taleplerini ilk kez açıkladı.
TÜRK İŞ'İN ZAM TALEBİ 29 BİN 593 LİRA
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette alım gücünün 11 bin liraya kadar düştüğünü söyledi.
Asgari ücretin geçim ücreti olduğunu belirten Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır" dedi.