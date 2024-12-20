TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ne kadar olacak?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hiç rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam bekliyordu. Ancak rakam konuşulmayınca basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ zam taleplerini ilk kez açıkladı.