Türk Lirası'nın istikrarı gayrimenkulü nasıl etkiler?

TÜRK LİRASININ İSTİKRARLI OLMASININ GAYRİMENKULE ETKİSİ NEDİR?

1-) GAYRİMENKULE OLAN TALEP ARTAR

Türk lirasının istikrarı, hem yerel hem de yabancı yatırımcıların gayrimenkul piyasasına olan güvenini artırarak gayrimenkullere olan talebin artmasına neden olur. Yatırımcılar kendilerini finansal ve ekonomik olarak güvende hissettiklerinde gayrimenkule yatırım yapmaya daha meyilli olurlar. Talepteki bu artış daha sonra gayrimenkul fiyatlarını yükseltir ve gayrimenkul sektöründe büyümeyi teşvik eder. Ayrıca Türk lirasının istikrarı, Türkiye gayrimenkulünü döviz oynaklığı yaşayan diğer ülkelerdeki gayrimenkullere kıyasla daha çekici hale getirir. Öte yandan istikrarlı ekonomik koşullar bankaların ve finans kuruluşlarının uygun koşullarda kredi vermelerine olanak vererek, hem vatandaşlar hem de yabancılar için konut satın alımını kolaylaştırır.