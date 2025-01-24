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  4. Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı

Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı

Türk savunma sanayisi son dönemde ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle savaş konseptlerini değiştirdi. Yapılan ihracatla dost, kardeş ve müttefik ülkelerin güvenlikleri için kalkan oldu.

Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı - Sayfa 1

Savunma sanayi altın çağını yaşıyor

Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni haline geldi.

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Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı - Sayfa 2

Türkiye 11'inci sıraya yükseldi

Söz konusu dönemde Türkiye, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetler ve kazandığı üst düzey tecrübeyle dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.

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Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı - Sayfa 3

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında rekor

Platform bazında ihracattaki artış rakamlara yansıdı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni rekor kırdı.

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Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı - Sayfa 4

Geçen yıl sadece yurt içine teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısı minimum 40 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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