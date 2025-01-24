Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında! En çok ihracat Avrupa'ya yapıldı
Türk savunma sanayisi son dönemde ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle savaş konseptlerini değiştirdi. Yapılan ihracatla dost, kardeş ve müttefik ülkelerin güvenlikleri için kalkan oldu.
Savunma sanayi altın çağını yaşıyor
Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni haline geldi.
Türkiye 11'inci sıraya yükseldi
Söz konusu dönemde Türkiye, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetler ve kazandığı üst düzey tecrübeyle dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.
Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında rekor
Platform bazında ihracattaki artış rakamlara yansıdı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni rekor kırdı.