Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi
Türk Traktör, 2025’in son çeyreğinde zarar açıklarken, satış ve operasyonel kârlılıktaki sert gerileme sonrası aracı kurumlar hedef fiyat ve tavsiyelerini aşağı yönlü güncelledi.
Türk Traktör (TTRAK) 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin, net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %30,99 azalışla 12.909 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre net satışları %38,58 azalışla 53.837 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
TTRAK’ın FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %60,15 azalışla 743 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %61,44 azalışla 4.956 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın 4. çeyreğinde 413 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 4. çeyreğinde 502 milyon TL net zarar açıkladı. 2025 yılında bir önceki yıla göre net karı %93,95 azalışla 455 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Bu sonuçlar sonrasında aracı kurumlar TTRAK hisselerinde hedef fiyat önerilerini ve tavsiyelerini güncelledi.
Gedik Yatırım, TTRAK raporunda, “Genel olarak operasyonel zorluklar, tarihsel seviyelere kıyasla artan kaldıraç ve geçtiğimiz yıl üst üste aşağı yönlü revize edilen beklentiler kısa vadeli görünümü sınırlamakta; bu durum temettü kapasitesini baskılayabileceği gibi, hissede kalıcı bir toparlanma potansiyelini de sınırlayabilir” değerlendirmesini yaparken, tavsiyesi “Endeksin altı getiri” oldu.