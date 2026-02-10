  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi

Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi

Türk Traktör, 2025’in son çeyreğinde zarar açıklarken, satış ve operasyonel kârlılıktaki sert gerileme sonrası aracı kurumlar hedef fiyat ve tavsiyelerini aşağı yönlü güncelledi.

Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi - Sayfa 1

Türk Traktör (TTRAK) 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin, net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %30,99 azalışla 12.909 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre net satışları %38,58 azalışla 53.837 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

1 | 6
Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi - Sayfa 2

TTRAK’ın FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %60,15 azalışla 743 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %61,44 azalışla 4.956 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın 4. çeyreğinde 413 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 4. çeyreğinde 502 milyon TL net zarar açıkladı. 2025 yılında bir önceki yıla göre net karı %93,95 azalışla 455 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2 | 6
Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi - Sayfa 3

Bu sonuçlar sonrasında aracı kurumlar TTRAK hisselerinde hedef fiyat önerilerini ve tavsiyelerini güncelledi.

Gedik Yatırım, TTRAK raporunda, “Genel olarak operasyonel zorluklar, tarihsel seviyelere kıyasla artan kaldıraç ve geçtiğimiz yıl üst üste aşağı yönlü revize edilen beklentiler kısa vadeli görünümü sınırlamakta; bu durum temettü kapasitesini baskılayabileceği gibi, hissede kalıcı bir toparlanma potansiyelini de sınırlayabilir” değerlendirmesini yaparken, tavsiyesi “Endeksin altı getiri” oldu.

3 | 6
Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi - Sayfa 4

Info Yatırım, “Açıklanan finansalların hisse fiyatlaması üzerine kısa vadeli baskı yaratmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Marbaş Menkul Değerler, finansal sonuçları “Sonuç olarak baktığımızda beklentilerin altında gelen karlılığı NEGATİF yorumlamaktayız” şeklinde değerlendirdi.

4 | 6