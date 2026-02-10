Türk Traktör bilançosu zayıf geldi: Hedef fiyatlar aşağı çekildi

TTRAK’ın FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %60,15 azalışla 743 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %61,44 azalışla 4.956 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın 4. çeyreğinde 413 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 4. çeyreğinde 502 milyon TL net zarar açıkladı. 2025 yılında bir önceki yıla göre net karı %93,95 azalışla 455 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.