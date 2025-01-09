Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak

Ocak ayında yapılacak ödeme ile sona eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aralık ayında ödenen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri sonrası yaptığı açıklamada “Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Söz konusu destek ödemelerin bu yılda da uzatılmasına yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmezken, ‘Aile Yılı’na özel desteklerin 2025 yılında gelebileceği belirtiliyor.