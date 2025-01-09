Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak
İhtiyaç sahibi ailelere Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödenen aile destek ödemeleri sona eriyor. 850 ila 1.250 TL arasında ödenen destek ödemeleri ocak ayında son kez hesaplara aktarılacak.
Aile destek ödemeleri sona eriyor
Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor. Hükümetin 2022 yılında dönemsel olarak başlattığı program kapsamında ailelere ödediği destek son kez ocak ayında hesaplara yatırılacak.
4 milyondan fazla aile yararlanıyor
2022’de başlayan Aile Destek Programı kapsamında 4 milyonu aşan haneye yaklaşık bugüne kadar toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
2 yılı aşkın süredir her ay destek verildi
2 yılı aşkın süredir ailelere her ay düzenli olarak verilen destekte sona gelindi. Program dönemsel olarak başlatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla destek ödemeleri Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı.
Ocak ayında yapılacak ödeme ile sona eriyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aralık ayında ödenen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri sonrası yaptığı açıklamada “Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Söz konusu destek ödemelerin bu yılda da uzatılmasına yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmezken, ‘Aile Yılı’na özel desteklerin 2025 yılında gelebileceği belirtiliyor.