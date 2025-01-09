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Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak

İhtiyaç sahibi ailelere Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödenen aile destek ödemeleri sona eriyor. 850 ila 1.250 TL arasında ödenen destek ödemeleri ocak ayında son kez hesaplara aktarılacak.

Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak - Sayfa 1

Aile destek ödemeleri sona eriyor

Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor. Hükümetin 2022 yılında dönemsel olarak başlattığı program kapsamında ailelere ödediği destek son kez ocak ayında hesaplara yatırılacak.

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Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak - Sayfa 2

4 milyondan fazla aile yararlanıyor

2022’de başlayan Aile Destek Programı kapsamında 4 milyonu aşan haneye yaklaşık bugüne kadar toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

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Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak - Sayfa 3

2 yılı aşkın süredir her ay destek verildi

2 yılı aşkın süredir ailelere her ay düzenli olarak verilen destekte sona gelindi. Program dönemsel olarak başlatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla destek ödemeleri Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı.

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Türkiye Aile Destek Programı sona eriyor! Ödemeler son kez hesaplara aktarılacak - Sayfa 4

Ocak ayında yapılacak ödeme ile sona eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aralık ayında ödenen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri sonrası yaptığı açıklamada “Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Söz konusu destek ödemelerin bu yılda da uzatılmasına yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmezken, ‘Aile Yılı’na özel desteklerin 2025 yılında gelebileceği belirtiliyor.

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