Türkiye, Avrupa devlerini de geride bıraktı: İşte dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler
2026 verileriyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri yeniden sıralandı. Küresel ekonominin güvenli limanı olarak görülen altında dikkat çeken tabloda, Türkiye’nin listedeki yeri de merak konusu oldu.
Küresel ekonomide sular hiç durulmuyor, güvenli liman arayışı ise hep sürüyor. İşte tam bu noktada gözler, devletlerin kasalarındaki en büyük güvenceye, yani altına çevriliyor. 2026 yılının güncel verilerine göre dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri yeniden şekillendi.
Açıklanan resmi rakamlara göre, Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini açık ara koruyor. ABD'nin kasasında tam 8133 ton altın bulunuyor; bu rakam, en yakın rakibinin neredeyse 2,5 katı. İkinci sırada ise 3350 tonla Almanya yer alıyor. Avrupa'nın ekonomik lokomotifi, altın rezervlerinde de kıtanın lideri konumunda. Listenin üst sıralarındaki bu istikrar, aslında pek de şaşırtıcı değil. Yıllardır süregelen ekonomik güç dengeleri, altın stoklarına da yansıyor. İşte dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri: