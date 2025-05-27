Türkiye bakın kaçıncı sırada? Avrupa'da en çok çalışan ülkeler açıklandı: İlk 3 sıra 40 saati aştı

AB genelinde 2024 yılında en uzun çalışma haftalarına sahip ekonomik faaliyetler, tarım, ormancılık ve balıkçılık, madencilik ve taş ocakçılığı ile inşaat sektörleri oldu. En kısa çalışma haftaları ise işveren olarak hanehalkı faaliyetlerinde, eğitimde ve sanat, eğlence ve rekreasyon sektörlerinde kaydedildi.