Türkiye bakın kaçıncı sırada? Avrupa'da en çok çalışan ülkeler açıklandı: İlk 3 sıra 40 saati aştı
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan araştırmaya göre haftalık çalışma saatinin en düşük ve en yüksek olduğu ülkeler belli oldu.
Avrupa Birliği genelinde 20-64 yaş arası tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların haftalık çalışma saatleri, son on yılda düşüş göstererek 2024'te ortalama 36.0 saate geriledi. AB dışındaki bazı Avrupa ülkeleri de incelendiğinde durum farklılaşıyor.
AB genelinde 2024 yılında en uzun çalışma haftalarına sahip ekonomik faaliyetler, tarım, ormancılık ve balıkçılık, madencilik ve taş ocakçılığı ile inşaat sektörleri oldu. En kısa çalışma haftaları ise işveren olarak hanehalkı faaliyetlerinde, eğitimde ve sanat, eğlence ve rekreasyon sektörlerinde kaydedildi.