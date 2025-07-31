Türkiye bakın kaçıncı sırada? En çok altına sahip olan ülkeler açıklandı: İşte zirvedeki ülkeler...
Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan son veriler ülkelerin altın rezervlerindeki son durumu ortaya koydu.
Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin güncel altın raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, ülkelerin merkez bankaları tarafından tutulan altın rezervleri dikakt çekti. Temmuz 2025 itibarıyla dünyada en fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralanarak açıklandı.
İşte en çok altın rezervine sahip ülkeler...
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