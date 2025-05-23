Türkiye bakın kaçıncı sırada: Ülkelere göre emeklilik yaşları açıklandı: Bir ülke daha yaş yükseltti
Son yayınlanan verilere göre, küresel veri platformu TradingEconomics'in açıkladığı veriler dünya genelindeki emeklilik yaşlarının en yüksek ve en düşük olduğu ülkeleri ortaya çıkardı.
Danimarka, artan yaşam süresi ve yaşlanan nüfusun getirdiği ekonomik yükü hafifletmek amacıyla emeklilik yaşını 2040 itibarıyla 70'e yükselten bir yasa çıkardı. Bu karar, ülkenin 2006'dan bu yana yaşam beklentisine göre emeklilik yaşını düzenli olarak güncellemesiyle paralel ilerliyor.
Emeklilik yaşı, bireylerin çalışma hayatını sonlandırdığı bu yaş sınırı, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Küresel veri platformu TradingEconomics'in açıkladığı listeye göre emeklilik yaşının en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler belli oldu.
İşte ülkelere göre emeklilik yaşları...