Türkiye bakın kaçıncı sırada: Ülkelere göre emeklilik yaşları açıklandı: Bir ülke daha yaş yükseltti

Emeklilik yaşı, bireylerin çalışma hayatını sonlandırdığı bu yaş sınırı, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Küresel veri platformu TradingEconomics'in açıkladığı listeye göre emeklilik yaşının en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler belli oldu.

İşte ülkelere göre emeklilik yaşları...