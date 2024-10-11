Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar
Türkiye'nin bir süredir içerisinde olduğu ve yaşamı zora sokan enflasyonist ortam, her ürün veya hizmet pazarı gibi ev satışlarını da derinden etkiledi. Daha önce maaşları veya kazançlarıyla kredi kullanıp ortalama bir ev satın alabilen vatandaşlar; gelir yetersizliği nedeniyle 3-4 kişilik ortak ev alımına yöneliyor. İşte detayları...
Türkiye 2000’li yıllarda; Özal döneminde “orta direk” olarak adlandırılan orta sınıfın, sunulan kredi imkanları ve iş fırsatlarıyla mal-ürün-hizmet sahibi olabilmesi, zenginleşmesi hikayesine şahitlik etti.
“Beyaz yakalılar” olarak bilinen maaşlı çalışanların veya “mavi yakalılar” sıfatıyla tanımlanan maaşlı işçi kesiminin, zanaat sahibi çalışanların, daha önce ulaşılmaz görünen araba ve ev gibi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bu altın dönem, özellikle son 3 yılda yerini ekonomi politikalarındaki başarısızlık nedeniyle fakirleşme çağına bıraktı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgınının yarattığı ekonomik bunalım, Türkiye’ye hiç yaramadı. Politik belirlemecilikte banka faizlerinin düşürülmesi kararlarıyla, döviz kurları ve enflasyon günden güne yükseldi, işsizlik arttı ve hayat pahalılığı baş edilemez durumlara geldi.
Bu ekonomik sıkıntılara, sürekli değiştirilen Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası başkanları da çare olamazken aksine, ekonomi daha da daraldı. Meydana gelen büyük çaplı Kahramanmaraş merkezli depremler ise mali yükün artama nedenlerinin tuzu ve biberi oldu.