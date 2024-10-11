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  4. Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar

Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar

Türkiye'nin bir süredir içerisinde olduğu ve yaşamı zora sokan enflasyonist ortam, her ürün veya hizmet pazarı gibi ev satışlarını da derinden etkiledi. Daha önce maaşları veya kazançlarıyla kredi kullanıp ortalama bir ev satın alabilen vatandaşlar; gelir yetersizliği nedeniyle 3-4 kişilik ortak ev alımına yöneliyor. İşte detayları...

Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar - Sayfa 1

Türkiye 2000’li yıllarda; Özal döneminde “orta direk” olarak adlandırılan orta sınıfın, sunulan kredi imkanları ve iş fırsatlarıyla mal-ürün-hizmet sahibi olabilmesi, zenginleşmesi hikayesine şahitlik etti.

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Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar - Sayfa 2

“Beyaz yakalılar” olarak bilinen maaşlı çalışanların veya “mavi yakalılar” sıfatıyla tanımlanan maaşlı işçi kesiminin, zanaat sahibi çalışanların, daha önce ulaşılmaz görünen araba ve ev gibi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bu altın dönem, özellikle son 3 yılda yerini ekonomi politikalarındaki başarısızlık nedeniyle fakirleşme çağına bıraktı.

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Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar - Sayfa 3

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgınının yarattığı ekonomik bunalım, Türkiye’ye hiç yaramadı. Politik belirlemecilikte banka faizlerinin düşürülmesi kararlarıyla, döviz kurları ve enflasyon günden güne yükseldi, işsizlik arttı ve hayat pahalılığı baş edilemez durumlara geldi.

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Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar - Sayfa 4

Bu ekonomik sıkıntılara, sürekli değiştirilen Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası başkanları da çare olamazken aksine, ekonomi daha da daraldı. Meydana gelen büyük çaplı Kahramanmaraş merkezli depremler ise mali yükün artama nedenlerinin tuzu ve biberi oldu.

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