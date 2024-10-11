Türkiye bunu da gördü! Yarım, çeyrek ev satın alıyorlar

Bu ekonomik sıkıntılara, sürekli değiştirilen Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası başkanları da çare olamazken aksine, ekonomi daha da daraldı. Meydana gelen büyük çaplı Kahramanmaraş merkezli depremler ise mali yükün artama nedenlerinin tuzu ve biberi oldu.