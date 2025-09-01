Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü! Peki, 'ekonomik büyüme' nasıl hesaplanır?
Türkiye ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre büyümede hem iç tüketim hem de ihracatın etkili olduğu görüldü. Ancak bu noktada en çok merak edilen sorulardan biri, “ekonomi büyüme” denilen kavramın aslında nasıl hesaplandığı oluyor. Çünkü sadece yüzde 4,8 ifadesi, tek başına vatandaşın hayatındaki değişimi anlatmıyor. İşte Türkiye’nin büyüme hesabının ardındaki yöntemler...
Büyümenin kaynağı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Bir ülkenin ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gösteren en önemli ölçüt Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oluyor. GSYH, belirli bir dönem içinde ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ediyor. Bu hesaba otomotiv fabrikalarının bantlarından çıkan araçlardan, çiftçinin tarlasından elde ettiği ürünlere; turizm gelirlerinden ulaştırma hizmetlerine kadar çok geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesi dahil ediliyor. Yani GSYH aslında ekonominin genel durumunu gösteren bir röntgen filmi gibi işlev görüyor.
Ekonomik büyüme nasıl hesaplanıyor?
Ekonomik büyüme oranı hesaplanırken genellikle iki temel yöntem kullanılıyor; Üretim yöntemi ve harcama yöntemi. Üretim yönteminde, ekonominin farklı sektörleri tek tek ele alınıyor ve her birinin yarattığı katma değer toplanıyor. Harcama yönteminde ise hanehalklarının yaptığı tüketim harcamaları, devletin bütçe harcamaları, şirketlerin yaptığı yatırımlar ve dış ticaret dengesi dikkate alınıyor. Ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılıyor ve resmi büyüme oranı bu yöntemlerin uyumlu hale getirilmesiyle belirleniyor.
Sabit fiyatlarla ölçüm fark yaratıyor
Ekonomide gerçek büyümeyi görebilmek için enflasyonun etkisinden arındırılmış rakamlarla hesaplama yapılması gerekiyor. Eğer sadece cari fiyatlarla bakılsaydı, fiyat artışları nedeniyle ekonomi olduğundan çok daha fazla büyüyormuş gibi görünebilirdi. Bu nedenle TÜİK, büyüme oranlarını sabit fiyatlarla açıklıyor. Yüzde 4,8’lik büyüme, fiyat artışlarının etkisi çıkarıldıktan sonra üretim ve hizmetlerdeki gerçek artışı ifade ediyor. Yani bu oran, ekonominin reel anlamda genişlediğini ve sadece fiyatların yükselmediğini gösteriyor.
Hangi sektörler büyümeye katkı sağladı?
Türkiye ekonomisinin büyümesinde özellikle sanayi ve hizmetler sektörleri öne çıkıyor. Sanayi tarafında üretim kapasitesindeki artış, ihracattaki canlılık ve inşaat faaliyetlerindeki toparlanma dikkat çekiyor. Hizmetler sektöründe ise turizmdeki güçlü performans, ulaştırma faaliyetlerindeki yoğunluk ve perakende ticaretteki artış büyümeyi destekledi. Tarım sektörü zaman zaman iklim koşulları ve maliyet baskıları nedeniyle dalgalı seyretse de, genel tabloya bakıldığında büyümenin ana motorunun sanayi ve hizmetler olduğu görülüyor.