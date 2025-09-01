Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü! Peki, 'ekonomik büyüme' nasıl hesaplanır?

Büyümenin kaynağı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

Bir ülkenin ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gösteren en önemli ölçüt Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oluyor. GSYH, belirli bir dönem içinde ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ediyor. Bu hesaba otomotiv fabrikalarının bantlarından çıkan araçlardan, çiftçinin tarlasından elde ettiği ürünlere; turizm gelirlerinden ulaştırma hizmetlerine kadar çok geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesi dahil ediliyor. Yani GSYH aslında ekonominin genel durumunu gösteren bir röntgen filmi gibi işlev görüyor.