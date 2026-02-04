Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için 9 aracı kurum devrede; Yatırımcının beklediği fırsat geliyor!
Borsa İstanbul’un dev bankalarından TSKB hisseleri için 9 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı. 1 hisse için yüzde 87 prim potansiyeli bekleniyor.
Borsa İstanbul, 4 Şubat 2026 işlem gününe küresel piyasalardaki temkinli iyimserlik ve yerli yatırımcının güçlü ilgisiyle rekor seviyeden merhaba dedi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %0,61 değer kazanarak 13.964,03 puan seviyesinden açılış yaptı.
Gün içerisinde 14.000 sınırını zorlayan endekste, özellikle bankacılık ve sanayi hisselerindeki hacimli alımlar dikkat çekiyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen likidite desteğini koruyan piyasada, 13.900-14.050 bandı kritik direnç bölgesi olarak izleniyor.
Finansal tabloların kamuya duyurulmasının ardından aracı kurumlar hisse için hedef fiyatlarını güncellemeye başladı. 4 Şubat günü 9 kurumdan TSKB hissesi için hedef fiyat açıklaması geldi.