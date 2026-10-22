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Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri

Dünyanın en büyük turizm ekonomileri belli olurken ülkelerin seyahat ve turizm sektöründen elde ettiği ekonomik katkıya göre hazırlanan sıralamada Türkiye'nin konumu, geride bıraktığı ülkeler ve küresel rakipleri dikkat çekti.

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Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri - Sayfa 1

Turizm, konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden eğlence sektörüne kadar geniş bir ekonomik faaliyet alanıyla ülkelerin büyümesinde önemli rol oynuyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) verilerine göre seyahat ve turizm sektörünün ekonomiye en fazla katkı sağladığı ülkeler sıralandı. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu ve geride bıraktığı ülkeler dikkat çekti.

 İşte ülke ülke turizm ekonomilerinin sıralaması...

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Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri - Sayfa 2

25 - Singapur - 57 milyar dolar

Yüzölçümü İstanbul'un yaklaşık yedide biri kadar olan Singapur, dünyanın en işlek havalimanlarından Changi ve Marina Bay Sands gibi simge yapılarıyla uluslararası turizmde dikkat çekiyor.

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Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri - Sayfa 3

24 - Portekiz - 67,2 milyar dolar

Portekiz'e bağlı Madeira Adası, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doğum yeri olarak tanınırken ülkenin Algarve bölgesi Avrupa'nın önemli golf turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

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Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri - Sayfa 4

23 - Birleşik Arap Emirlikleri - 68,5 milyar dolar

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya ev sahipliği yapan Dubai, yapay adaları ve lüks otelleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizmdeki uluslararası görünürlüğünü artırıyor.

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