Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri
Dünyanın en büyük turizm ekonomileri belli olurken ülkelerin seyahat ve turizm sektöründen elde ettiği ekonomik katkıya göre hazırlanan sıralamada Türkiye'nin konumu, geride bıraktığı ülkeler ve küresel rakipleri dikkat çekti.
Turizm, konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden eğlence sektörüne kadar geniş bir ekonomik faaliyet alanıyla ülkelerin büyümesinde önemli rol oynuyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) verilerine göre seyahat ve turizm sektörünün ekonomiye en fazla katkı sağladığı ülkeler sıralandı. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu ve geride bıraktığı ülkeler dikkat çekti.
İşte ülke ülke turizm ekonomilerinin sıralaması...
25 - Singapur - 57 milyar dolar
Yüzölçümü İstanbul'un yaklaşık yedide biri kadar olan Singapur, dünyanın en işlek havalimanlarından Changi ve Marina Bay Sands gibi simge yapılarıyla uluslararası turizmde dikkat çekiyor.
24 - Portekiz - 67,2 milyar dolar
Portekiz'e bağlı Madeira Adası, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doğum yeri olarak tanınırken ülkenin Algarve bölgesi Avrupa'nın önemli golf turizmi merkezleri arasında bulunuyor.