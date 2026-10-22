Türkiye turizmde kimleri geçti, kimlerin gerisinde kaldı? İşte dünyanın en büyük turizm ekonomileri

Turizm, konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden eğlence sektörüne kadar geniş bir ekonomik faaliyet alanıyla ülkelerin büyümesinde önemli rol oynuyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) verilerine göre seyahat ve turizm sektörünün ekonomiye en fazla katkı sağladığı ülkeler sıralandı. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu ve geride bıraktığı ülkeler dikkat çekti.

İşte ülke ülke turizm ekonomilerinin sıralaması...