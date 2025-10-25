  1. Ekonomim
  Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde hangi şirketler var?

Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde hangi şirketler var?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde bulunan şirketler dönem dönem gündemin ilk sıralarına yerleşiyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde bulunan şirketler dönem dönem gündemin ilk sıralarına yerleşiyor. 

Geçtiğimiz hafta TVF Genel Müdürü Arda Ermut, yaptığı açıklamalarda fonun büyüklüğüne dikkat çekerken, Vakıfbank satış iddialarıyla ilgili de "Fırsatları değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin en büyük holdingiyiz” diyen Ermut’un açıklamaları sonrasında TVF’nin portföyünde hangi şirketlerin olduğu merak konusu oldu.

TVF portföyünde Türkiye’nin öncelikli 7 sektöründen 34 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor.

