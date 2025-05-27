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İşte Türkiye'nin en değerli markaları!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları" çalışmasını yayımladı. Araştırmada yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı. Peki, Türkiye'nin en değerli 20 markası hangileri?

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! - Sayfa 1

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ait “Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” listesini açıkladı. İşte Türkiye'nin en değerli markaları...

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! - Sayfa 2

1- Türk Hava Yolları- 2.266 milyon dolar

2024 sırası: 1

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! - Sayfa 3

 2- Arçelik Dayanıklı Tüketim- 1.645 milyon dolar

2024 sırası: 2

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! - Sayfa 4

3- İş Bankası- 1.240 milyon dolar

2024 sırası: 4

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