İşte Türkiye'nin en değerli markaları!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları" çalışmasını yayımladı. Araştırmada yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı. Peki, Türkiye'nin en değerli 20 markası hangileri?
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ait “Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” listesini açıkladı. İşte Türkiye'nin en değerli markaları...
1 | 21