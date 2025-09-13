'Türkiye'de 7,5 milyondan fazla boş daire var' deyip önerdi: 'Cezalandırılsın'

Bir de bunların dışında, kendi oturdukları evler dışında evler var. Türkiye'de TÜİK verilerine baktığımız zaman, kiracıların oturduğu sayı kadar boş daire ile karşı karşıyayız. Bu, çok ciddi bir oran. Bunun sebebi, insanlar yatırım amaçlı konut alıyorlar ki konut almak yatırım aracı değildir; böyle bir araç olamaz. Ekonomi anlamında doğru değildir. Yatırımlar başka şeylerle olabilir. Gerçi bizde ekonomi yönetimi insanlarımıza çok ciddi anlamda verilmediği için, bunu yatırım zanneden, parasını eve, dairelere gömen insanlar var. 'Kiracıyla uğraşmak istemiyorum' diyerek perde çekip daireleri işgal ediyorlar ya da 'yılda 15 gün burada gelip kalacağım diye, 3 yılda bir gelip yurt dışından burada kalacağım' diye alıp, eve perde çekip gidenler var."