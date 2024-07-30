Türkiye’de en çok dövizi olan 10 şehir: Paranın yaklaşık yarısını dövizde tutuyorlar
Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC) tarafından BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de döviz mevduatı en yüksek olan 10 şehir belli oldu.
Son dönemde KKM'den çıkışlar artarken, döviz mevduata dönüşler de yakından izleniyor.
BFRC tarafından BDDK verilerinden derlenen bilgilerde, Türkiye’de döviz mevduatı en yüksek olan 10 şehir belli oldu. Büyükşehirler listede yer almadı.
1 | 12
BDDK FinTürk İl bazında Bankacılık İstatistiklerine göre, döviz mevduat oranı en düşük şehir 18,5 ile Ardahan oldu.
İşte Türkiye’de döviz mevduatı en yüksek olan 10 şehir:
2 | 12
10. Yüzde 40,63 ile Kırşehir
3 | 12
9. Yüzde 41,05 ile Kocaeli
4 | 12