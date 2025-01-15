Türkiye'de en çok kazanan 10 giyim markası açıklandı: ZARA ikinciliğe düştü
OdaTV'nin paylaştığı grafiğe göre, Türkiye'nin en çok kazanan 10 giyim markası açıklandı. Listeye geçtiğimiz yıl liderliği devralan LC Waikiki damga vurdu
İlk olarak 2010 yılında ölçümlenmeye başlayan en çok kazanan giyim markalarında 15 yıllık bir periyot geride kaldı. Bu süreç içerisinde listeye katılan, listeden çıkanlar olsa da ilk iki sıra hiç değişmedi. Son 15 yılda sıralamada LC Waikiki ve Zara fırtınası esti.
İspanyol marka 2015 yılından 2023 yılına kadar pazarın en büyük pay sahibiyken bu istatistik son iki yıldır değişti. Malatyalı Küçük ailesinin sahibi olduğunu LC Waikiki sektörde tozu dumanına kattı. En yakın rakibi ZARA ile de farkı açmayı bildi. İşte son 10 yıla göre Türkiye'de en çok kazanan giyim markaları: