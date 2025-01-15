Türkiye'de en çok kazanan 10 giyim markası açıklandı: ZARA ikinciliğe düştü

İspanyol marka 2015 yılından 2023 yılına kadar pazarın en büyük pay sahibiyken bu istatistik son iki yıldır değişti. Malatyalı Küçük ailesinin sahibi olduğunu LC Waikiki sektörde tozu dumanına kattı. En yakın rakibi ZARA ile de farkı açmayı bildi. İşte son 10 yıla göre Türkiye'de en çok kazanan giyim markaları: