Türkiye’de en fazla kazanan meslekler ; Ortalama kazançları 456.000 TL’yi buluyor.

El becerilerinin ön plana çıktığı iş hayatında Türkiye’de kimlerin ne kadar kazandığı belli oldu.

Yapay zekanın insan hayatına girmesiyle ülkemizdeki meslek anlayışı da değişime uğradı. Son yıllarda el becerilerine dayanan iş dalları öne çıktı.

EN FAZLA KAZANAN 10 MESLEK

Çalışanların beyan ettikleri gelirler kapsamında vergi_gundemi tarafından derlenen bilgilere göre Türkiye’den en çok kazanan 10 meslek şöyle:

 

Noterlik – 456.000 TL

Pilotluk – 350.000 TL

