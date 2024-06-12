Türkiye'de en pahalı konutlar hangi şehirde: Liste güncellendi

Tunceli'de konut fiyatları en düşük 1 trilyon TL, en yüksek 5 trilyon TL'den başlıyor. Öte yandan İstanbul'da ise yeni yapılan ilçelerde de yüksek fiyatlandırma mevcut. Fiyatlar en fazla 5-10 milyon TL'den başlıyor