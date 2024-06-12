Türkiye'de en pahalı konutlar hangi şehirde: Liste güncellendi
Konut fiyatları şehirler bazında güncellendi. İstanbul’da fiyatlar düşerken, Tunceli en yüksek konut fiyatlarına sahip şehir olarak dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut ve kiralara düzenleme getireceğini açıklamasının ardından, en pahalı konut fiyatlarına sahip şehirler merak konusu oldu.
Geçtiğimiz gün, konut satışları ve kira oranlarındaki artışın önüne geçmek için çalışma başlattıklarını belirten Mehmet Şimşek, sonrası en merak edilen konu 2024 yılının en pahalı konut fiyatları oldu.
LİSTE GÜNCELLENDİ
Konut fiyatlarındaki artışta en çok şehirlerdeki arsalar etkili oldu. Marmara, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerin şehirlerindeki konut fiyatlarının değeri azalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerindeki konut fiyatları pahalandı.
Şehirler arasında ilk sırada Tunceli yer aldı. Terörden arındığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere geri göç başladı. Göç nedeniyle de şehirlerde yapılar artmaya başladı.
Tunceli'de konut fiyatları en düşük 1 trilyon TL, en yüksek 5 trilyon TL'den başlıyor. Öte yandan İstanbul'da ise yeni yapılan ilçelerde de yüksek fiyatlandırma mevcut. Fiyatlar en fazla 5-10 milyon TL'den başlıyor