Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor?
Altın fiyatları bir gün düşerken ertesi gün rekorlar kırabiliyor. Peki, bu ani değişimlerin ardında ne gibi faktörler bulunuyor? Türkiye'de altının fiyatı nasıl belirleniyor?
1919’dan itibaren dünya genelinde altın tek bir referans fiyatla işlem görmeye başladı. Bu dönemde altının değeri, Londra Altın Borsası tarafından günde iki kez açıklanan resmi fiyatla belirleniyordu. Fiyat belirleme süreci ise yalnızca birkaç büyük bankanın kontrolündeydi.
Ama dünya değişti. Bugün piyasalar 24 saat açık ve çok sayıda aktör var. New York COMEX emtia borsası ve Şanghay altın borsası gibi farklı güç odakları söz konusu.Bugün altın, neredeyse 24 saat değişim geçirebilen küresel bir organizma.
Dünyada altın fiyatı gramla değil, ons cinsinden belirleniyor. Bu, altının uluslararası ölçü birimi.
1 ons, yaklaşık 31,1 grama eşit. Örneğin, piyasalardan yansıyan 'Altın 3 bin 300 dolar ile rekor kırdı' haberleri, ons altının dolar cinsinden fiyatını gösteriyor.