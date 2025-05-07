Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor?

1919’dan itibaren dünya genelinde altın tek bir referans fiyatla işlem görmeye başladı. Bu dönemde altının değeri, Londra Altın Borsası tarafından günde iki kez açıklanan resmi fiyatla belirleniyordu. Fiyat belirleme süreci ise yalnızca birkaç büyük bankanın kontrolündeydi.