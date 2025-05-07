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Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor?

Altın fiyatları bir gün düşerken ertesi gün rekorlar kırabiliyor. Peki, bu ani değişimlerin ardında ne gibi faktörler bulunuyor? Türkiye'de altının fiyatı nasıl belirleniyor?

Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor? - Sayfa 1

1919’dan itibaren dünya genelinde altın tek bir referans fiyatla işlem görmeye başladı. Bu dönemde altının değeri, Londra Altın Borsası tarafından günde iki kez açıklanan resmi fiyatla belirleniyordu. Fiyat belirleme süreci ise yalnızca birkaç büyük bankanın kontrolündeydi.

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Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor? - Sayfa 2

Ama dünya değişti. Bugün piyasalar 24 saat açık ve çok sayıda aktör var. New York COMEX emtia borsası ve Şanghay altın borsası gibi farklı güç odakları söz konusu.Bugün altın, neredeyse  24 saat değişim geçirebilen küresel bir organizma.

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Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor? - Sayfa 3

Dünyada altın fiyatı gramla değil, ons cinsinden belirleniyor. Bu, altının uluslararası ölçü birimi.
1 ons, yaklaşık 31,1 grama eşit. Örneğin, piyasalardan yansıyan 'Altın 3 bin 300 dolar ile rekor kırdı' haberleri, ons altının dolar cinsinden fiyatını gösteriyor.

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Türkiye'de gram altın fiyatları hangi formülle hesaplanıyor? - Sayfa 4

Dolar, euro, sterlin gibi para birimleri karşısında değer kaybettiğinde, yani dolar endeksi düştüğünde altın fiyatı yükseliyor. Bunun sebebi aynı miktarda altının artık daha fazla dolar ile alınabiliyor olması. Dolar diğer para birimleri karşısında güçlendiğinde ise altın fiyatı düşüyor.

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