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  4. Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı

Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı

Son yıllarda ev fiyatlarında ve kiralardaki artışın yüksek olması OECD verilerine de yansıdı. Türkiye, kira artışında açık ara lider oldu.

Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı - Sayfa 1

Türkiye’de enflasyondaki yükseliş ve kurlardaki artışla görülen ev fiyatlarında ve kiralardaki “fahiş” seviyeler grafiklere de yansıdı.

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Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı - Sayfa 2

OECD verilerine göre, ev kiraları artışlarının görüldüğü grafikte 2015 yılına göre artışlarda Türkiye açık ara lider oldu.

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Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı - Sayfa 3

Verilerde 2015 yılı baz alınarak ilk çeyreklere bakıldığında, kiralardaki artışın 2020 yılında başladığı görülüyor.

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Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı - Sayfa 4

2021 yılına gelindiğinde pandemi sonrası Türkiye’de artışın hızlandığı görülüyor.

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