Türkiye’de kira artışı açık ara fark attı
Son yıllarda ev fiyatlarında ve kiralardaki artışın yüksek olması OECD verilerine de yansıdı. Türkiye, kira artışında açık ara lider oldu.
Türkiye’de enflasyondaki yükseliş ve kurlardaki artışla görülen ev fiyatlarında ve kiralardaki “fahiş” seviyeler grafiklere de yansıdı.
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OECD verilerine göre, ev kiraları artışlarının görüldüğü grafikte 2015 yılına göre artışlarda Türkiye açık ara lider oldu.
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Verilerde 2015 yılı baz alınarak ilk çeyreklere bakıldığında, kiralardaki artışın 2020 yılında başladığı görülüyor.
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2021 yılına gelindiğinde pandemi sonrası Türkiye’de artışın hızlandığı görülüyor.
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