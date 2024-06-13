Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il!
Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller, 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporuyla belli oldu. Artışın en fazla olduğu iki il dikkat çekti.
sahibinden.com, 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporunun mayıs ayı sonuçları paylaştı.
Rapora göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde nisandan mayısa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları arttı.
Türkiye genelindeki reel kira endeksi (2017 Eylül=100) Haziran 2023’te 216,2 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti.
Son döneme damgasını vuran bu eğilime aykırı şekilde, reel kira endeksi son üç aydır artış gösteriyor.