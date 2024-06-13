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  4. Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il!

Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il!

Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller, 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporuyla belli oldu. Artışın en fazla olduğu iki il dikkat çekti.

Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il! - Sayfa 1

sahibinden.com, 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporunun mayıs ayı sonuçları paylaştı.

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Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il! - Sayfa 2

Rapora göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde nisandan mayısa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları arttı.

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Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il! - Sayfa 3

Türkiye genelindeki reel kira endeksi (2017 Eylül=100) Haziran 2023’te 216,2 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti.

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Türkiye'de kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri? Raporda şaşırtan iki il! - Sayfa 4

Son döneme damgasını vuran bu eğilime aykırı şekilde, reel kira endeksi son üç aydır artış gösteriyor.

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