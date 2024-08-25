Türkiye'de kiralık konut fiyatlarının en düşük olduğu iller hangileri?
Son dönemde hızla yükselen kira fiyatlarına rağmen, Türkiye’de hâlâ kiraların 10 bin TL'nin altında kaldığı iller mevcut. Kiraların düşük olduğu bu şehirlerin listesi açıklandı.
Türkiye’de son 3 yılda konut fiyatlarının artmasıyla birlikte kira bedelleri de yükseldi. Son zamanlarda konut fiyatlarının yüksek kalması ve faiz oranlarının artması, vatandaşları ev satın almaktan ziyade kiralık dairelere yöneltti.
Yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut arzı hızlı bir şekilde artmayınca, kiralık konut piyasasında dikkat çeken yükselişler gözlemleniyor.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;
Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL, 110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.
Son 1 yıllık süreçte kiralarda ortalama yüzde 47 ve 2 yıllık süreçte yüzde 238 artış gerçekleşti. Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.