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  4. Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular

Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından yeniden inşaat sektöründe başlayan seferberlik pek çok kentsel dönüşüm ve yeni projeleri de beraberinde getirdi. 

Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular - Sayfa 1

2025 senesi itibarıyla Türkiye'de konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dikkat çekti. Bu artışlar, hem nominal hem de enflasyondan arındırılmış reel bazda yatırımcılara yüksek getiri sağladı. İşte Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il:

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Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular - Sayfa 2

METREKARE OLARAK EN FAZLA DEĞERİ ARTANLAR

1- Muş: 20 bin 442 TL (Yüzde 25,66)

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Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular - Sayfa 3

2- Diyarbakır: 25 bin 806 TL (Yüzde 17,45)

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Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular - Sayfa 4

3- Kırklareli: 34 bin 992 TL (Yüzde 17,34)

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