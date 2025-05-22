Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il açıklandı: Yatırımcıların gözdesi oldular

2025 senesi itibarıyla Türkiye'de konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dikkat çekti. Bu artışlar, hem nominal hem de enflasyondan arındırılmış reel bazda yatırımcılara yüksek getiri sağladı. İşte Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il: