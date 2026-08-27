Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar, en yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte ortalama fiyatlar...
Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5 milyon 213 bin TL'ye ulaştı. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23.3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise yüzde eksi 6.6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'nin konut değer raporu açıklandı. Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.
Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23.3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde eksi 6.6 seviyesinde gerçekleşti.
Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1.9, reel olarak ise yüzde 0.5 arttı. Haziran ayında yüzde - 0.2 seviyesinde gerçekleşen aylık reel değişim temmuzda yüzde 0.5 oldu.