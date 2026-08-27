Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar, en yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte ortalama fiyatlar...

Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1.9, reel olarak ise yüzde 0.5 arttı. Haziran ayında yüzde - 0.2 seviyesinde gerçekleşen aylık reel değişim temmuzda yüzde 0.5 oldu.