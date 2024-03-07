Türkiye'de şubat ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte ilk 10... Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı şubatta 4 bin 713 olurken, Togg 1201 adet ve yüzde 25,48'lik payla pazar liderliğini sürdürdü. İşte şubat ayında en çok satılan ilk 10 tam elektrikli otomobil markası...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. 1 | 8

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti. 2 | 8

Dizellerde düşüş Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 56 bin 647 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 11 bin 336 ile ikinci sırada yer aldı. 3 | 8