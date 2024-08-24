Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler
Türkiye’de tarım sektörü, sahip olduğu kendisine has özellikleri nedeniyle geçmişten günümüze kadar, devlet tarafından kendi ölçüleri içinde desteklenen bir sektör durumunda olmuştur. Türkiye’nin kendi yapısal özellikleri çerçevesinde belirlenen tarım politikaları içerisinde destekleme politikaları geniş bir yer tutmaktadır. Peki, Türkiye’de tarım destekleri hangi şekillerde yapılmaktadır? Türkiye’de tarımsal desteklemenin amaçları nelerdir? İşte detaylar…
Tarım politikası
Tarım politikası; çiftçilerin hayat standartlarını, ekonomik olanaklarını ve tarımsal nüfusun refah seviyesini yükseltmek için alınan tedbirleri kapsamaktadır.
Türkiye’de tarımsal destekleme politikalarının genel görünümü, üretici ve tüketici kesimlerini fiyat dalgalanmalarına karşı korumak ve dengeli bir gelir dağılımı sağlama şeklindedir. Peki, Türkiye’de tarımsal destekleme hangi şekillerde yapılmaktadır?
Türkiye’de tarımsal desteklemeler;
Fiyat yoluyla yapılan destekler ve yatırım teşvikleri
Ucuz ve yeterli girdi temini yoluyla yapılan destekler
Üretimin belirli kademelerinde yapılan avans ödemeleri şeklinde destekler
İhracatta teşvik, ithalatta koruma
Tarımsal kredi faizinin düşük tutulması
Toprak, mera, hayvan ıslahı çalışmaları, süt teşvik primi, pamuk primi
Doğal afet ödemeleri, sulama yatırımları
Kooperatiflerin örgütlenmesi ve diğer kamu yatırım harcamaları şeklinde yapılmaktadır.
Türkiye’de tarımsal desteklemelerin amaçları nelerdir?
Türkiye’de tarımsal desteklemenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Üreticilere yeterli ve adil bir yaşam standardının sağlanması
Tarım kesimi gelirlerinde belirli bir kararlılığın sağlanması
Yurt içi tarımsal ürün fiyatlarında belirli bir kararlılığın sağlanması
Yurt dışı kaynaklı ekonomik krizlerden, tarım kesiminin en az etkilenmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması