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Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler

Türkiye’de tarım sektörü, sahip olduğu kendisine has özellikleri nedeniyle geçmişten günümüze kadar, devlet tarafından kendi ölçüleri içinde desteklenen bir sektör durumunda olmuştur. Türkiye’nin kendi yapısal özellikleri çerçevesinde belirlenen tarım politikaları içerisinde destekleme politikaları geniş bir yer tutmaktadır. Peki, Türkiye’de tarım destekleri hangi şekillerde yapılmaktadır? Türkiye’de tarımsal desteklemenin amaçları nelerdir? İşte detaylar…

Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler - Sayfa 1

Tarım politikası

Tarım politikası; çiftçilerin hayat standartlarını, ekonomik olanaklarını ve tarımsal nüfusun refah seviyesini yükseltmek için alınan tedbirleri kapsamaktadır.

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Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler - Sayfa 2

Türkiye’de tarımsal destekleme politikalarının genel görünümü, üretici ve tüketici kesimlerini fiyat dalgalanmalarına karşı korumak ve dengeli bir gelir dağılımı sağlama şeklindedir. Peki, Türkiye’de tarımsal destekleme hangi şekillerde yapılmaktadır?

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Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler - Sayfa 3

Türkiye’de tarımsal desteklemeler;

Fiyat yoluyla yapılan destekler ve yatırım teşvikleri

Ucuz ve yeterli girdi temini yoluyla yapılan destekler

Üretimin belirli kademelerinde yapılan avans ödemeleri şeklinde destekler

İhracatta teşvik, ithalatta koruma

Tarımsal kredi faizinin düşük tutulması

Toprak, mera, hayvan ıslahı çalışmaları, süt teşvik primi, pamuk primi

Doğal afet ödemeleri, sulama yatırımları

Kooperatiflerin örgütlenmesi ve diğer kamu yatırım harcamaları şeklinde yapılmaktadır.

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Türkiye’de tarım politikası ve tarımsal desteklemeler - Sayfa 4

Türkiye’de tarımsal desteklemelerin amaçları nelerdir?

Türkiye’de tarımsal desteklemenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Üreticilere yeterli ve adil bir yaşam standardının sağlanması

Tarım kesimi gelirlerinde belirli bir kararlılığın sağlanması

Yurt içi tarımsal ürün fiyatlarında belirli bir kararlılığın sağlanması

Yurt dışı kaynaklı ekonomik krizlerden, tarım kesiminin en az etkilenmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması

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