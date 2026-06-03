Türkiye'de ultra zengin sayısının ikiye katlaması bekleniyor!
Knight Frank’ın raporuna göre, Türkiye beş yılda ultra zengin sayısındaki artışta dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Net serveti 30 milyon doların üzerinde olan kişi sayısının 2021-2026 döneminde yüzde 94 artması beklenirken, Türkiye, Polonya ve Katar’ın ardından listede üçüncü sırada bulunuyor.
Merkezi İngiltere'de bulunan küresel emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın her yıl yaptığı “zenginlik” araştırması dikkat çekiyor. “The Wealth Report 2026” raporuna göre, “ultra zengin” olarak değerlendirilen net serveti 30 milyon doların üzerinde olan kişi sayısında son 5 yılda Türkiye’nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olacağı öngörüldü.
Rapora göre, 2021-2026 döneminde net serveti 30 milyon doların üzerinde olan kişi sayısının Türkiye'de yüzde 94 artması bekleniyor. Türkiye, listede artış oranında Polonya ve Katar'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin aynı dönemde 2.174 olan “ultra zengin” sayısının 2.034 yeni ultra yüksek gelirli bireyle 4.208 olması bekleniyor.
2026-2031 dönemindeki projeksiyonlara göre ise Türkiye artış hızında geride kalacak gibi görünüyor. Gelecek 5 yılda ultra zengin kişi sayısındaki artışın yüzde 13,4 olması bekleniyor. En yüksek artışın yüzde 81,7 ile Endonezya’da olması bekleniyor.