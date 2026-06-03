Türkiye'de ultra zengin sayısının ikiye katlaması bekleniyor!

Merkezi İngiltere'de bulunan küresel emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın her yıl yaptığı “zenginlik” araştırması dikkat çekiyor. “The Wealth Report 2026” raporuna göre, “ultra zengin” olarak değerlendirilen net serveti 30 milyon doların üzerinde olan kişi sayısında son 5 yılda Türkiye’nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olacağı öngörüldü.