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  4. Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL

Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında daha uygun yaşam koşulları arayanlar için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen en ekonomik 4 şehir açıklandı.

Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL - Sayfa 1

TÜİK’in kira, gıda, ulaşım ve enerji giderlerini esas alarak yaptığı araştırmaya göre, enflasyon karşısında bütçesini korumak isteyen sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler için öne çıkan dört şehir belirlendi.

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Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL - Sayfa 2

AĞRI

Ağrı, bu yıl da en ekonomik şehir unvanını koruyarak, sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Şehir, uygun kira fiyatları ve düşük ulaşım giderleriyle dikkat çekiyor.

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Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL - Sayfa 3

AMASYA

Amasya ise düşük kira ve gıda giderleriyle öne çıkıyor. Şehirde 1+1 dairelerin ortalama kira bedeli 3.500 TL civarında seyrediyor, bu da emekliler için ekonomik bir yaşam sunuyor.

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Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL - Sayfa 4

ARDAHAN

Ardahan, ulaşım ve temel tüketim ürünlerinde sağladığı avantajlarla listede üçüncü sırada yer alıyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarının büyükşehirlere göre %40 daha ucuz olması, şehri cazip kılıyor.

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