Türkiye'de yaşam maliyeti en düşük şehirler açıklandı: Kira 3.500 TL
Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında daha uygun yaşam koşulları arayanlar için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen en ekonomik 4 şehir açıklandı.
TÜİK’in kira, gıda, ulaşım ve enerji giderlerini esas alarak yaptığı araştırmaya göre, enflasyon karşısında bütçesini korumak isteyen sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler için öne çıkan dört şehir belirlendi.
AĞRI
Ağrı, bu yıl da en ekonomik şehir unvanını koruyarak, sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Şehir, uygun kira fiyatları ve düşük ulaşım giderleriyle dikkat çekiyor.
AMASYA
Amasya ise düşük kira ve gıda giderleriyle öne çıkıyor. Şehirde 1+1 dairelerin ortalama kira bedeli 3.500 TL civarında seyrediyor, bu da emekliler için ekonomik bir yaşam sunuyor.