Türkiye’de yaşam süresi en uzun ve en kısa şehirler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yılı Hayat Tabloları verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretiliyor. Hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süresi bilgisine ek olarak ilk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgisi de hesaplandı.