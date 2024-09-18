Türkiye’de yaşam süresi en uzun ve en kısa şehirler belli oldu!
TÜİK verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu. Kadınların, erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşadığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yılı Hayat Tabloları verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretiliyor. Hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süresi bilgisine ek olarak ilk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgisi de hesaplandı.
Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.
Kadınların erkeklerden 5,3 yıl daha uzun yaşadığı görüldü
Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıldır.
Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl oldu
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,9 yıl iken kadınlarda 66,1 yıl oldu.