Türkiye'deki gıda enflasyonu yemek tariflerine nasıl yansıdı? Maliyet artışı dudak uçuklatıyor
Türkiye'de gıda fiyatları son dört yılda eşi benzeri görülmemiş oranda arttı. Peki bu artış mutfağa nasıl yansıyor? BBC Türkçe Servisi Türkiye’deki gıda enflasyonunu yemek tarifleri üzerinden yıllık olarak ortaya koydu. Örneğin 2021’de 4 kişilik menemen için 9 lira 98 kuruşken, 2024 61 lira 46 kuruşa yükseldi.
Türkiye’de 2013-2018 arası iki katına çıkan gıda fiyat endeksi, sonraki 5 yılda 7 katına çıktı. Dünyada ise Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte bir yılda yüzde 30’a yakın artan gıda fiyatları sonraki süreçte eski seviyelerine döndü. Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışın en büyük nedeni, Türk Lirası’nın değer kaybıydı.
Türkiye'deki gıda enflasyonu Kasım 2022'de yüzde 102 ile rekor kırdıktan sonra bir miktar gerilese de bu, gıda fiyatlarının gerileyeceği anlamına gelmiyor; sadece fiyatlardaki artış hızının yavaşladığına işaret ediyor.
İZMİR KÖFTE - 2021
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