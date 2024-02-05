Türkiye'deki gıda enflasyonu yemek tariflerine nasıl yansıdı? Maliyet artışı dudak uçuklatıyor

Türkiye’de 2013-2018 arası iki katına çıkan gıda fiyat endeksi, sonraki 5 yılda 7 katına çıktı. Dünyada ise Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte bir yılda yüzde 30’a yakın artan gıda fiyatları sonraki süreçte eski seviyelerine döndü. Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışın en büyük nedeni, Türk Lirası’nın değer kaybıydı.

Türkiye'deki gıda enflasyonu Kasım 2022'de yüzde 102 ile rekor kırdıktan sonra bir miktar gerilese de bu, gıda fiyatlarının gerileyeceği anlamına gelmiyor; sadece fiyatlardaki artış hızının yavaşladığına işaret ediyor.