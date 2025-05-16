Türkiye’den ev almak için sıraya girdiler! Bakın hangi ülkenin vatandaşları zirvede? İlk 3 şaşırttı

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.

İşte Türkiye'den en fazla ev alan ülke vatandaşları...