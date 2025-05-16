Türkiye’den ev almak için sıraya girdiler! Bakın hangi ülkenin vatandaşları zirvede? İlk 3 şaşırttı
Yılın ilk dört ayında Türkiye’den en çok konut satın alan ülke vatandaşları belli oldu. Listeye yeni ülkeler girerken zirve değişmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak bin 440'a yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak bin 440 oldu.
Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.
İşte Türkiye'den en fazla ev alan ülke vatandaşları...