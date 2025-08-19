  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı

Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı

Dünyada işten çıkarma furyası devam ederken en çok istihdam sağlayan şirketler belirlendi. Listeye Türkiye’den yalnızca dört şirket girebildi.

Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı - Sayfa 1

Dünya çapındaki şirketlerin piyasa değeri, gelir, kâr ve çalışan sayısı gibi finansal verilerini derleyen ve sıralayan finansal analiz platformu Companiesmarketcap, sadece finansal büyüklükleri değil, aynı zamanda şirketlerin istihdam kapasitelerini de mercek altına aldı. Platform, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kaç kişiye iş imkânı sağladığını analiz ederek, küresel istihdam trendlerini ve ekonomik güç dengesini gözler önüne serdi. 

İşte en fazla çalışanı olan şirketler...

1 | 20
Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı - Sayfa 2

1 - Walmart (ABD) – 2 milyon 100 bin çalışan

2 | 20
Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı - Sayfa 3

2 - Amazon (ABD) – 1 milyon 560 bin çalışan

3 | 20
Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı - Sayfa 4

3 - BYD (Çin) – 968 bin 900 çalışan

4 | 20