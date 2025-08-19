Türkiye'den sadece 4 şirket listeye girebildi! Dünyada en çok istihdam sağlayan şirketler açıklandı

Dünya çapındaki şirketlerin piyasa değeri, gelir, kâr ve çalışan sayısı gibi finansal verilerini derleyen ve sıralayan finansal analiz platformu Companiesmarketcap, sadece finansal büyüklükleri değil, aynı zamanda şirketlerin istihdam kapasitelerini de mercek altına aldı. Platform, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kaç kişiye iş imkânı sağladığını analiz ederek, küresel istihdam trendlerini ve ekonomik güç dengesini gözler önüne serdi.

İşte en fazla çalışanı olan şirketler...