Türkiye’nin 88 yıllık gıda devi satılıyor: Yeni alıcıları belli oldu

Seğmen Kardeşler Gıda, KAP'a yaptığı bildirimle şirket sermayesinin yüzde 74,85'ine denk gelen payların satışı için "Pay Devir Sözleşmesi" imzalandığını duyurdu. Peki bu operasyonun tarafları kimler ve süreç nasıl işleyecek? Edinilen bilgilere göre, bu çoğunluk hissesi için taraflar 82.5 milyon dolar (tam olarak 82.489.293 dolar) bedel karşılığında anlaştı. Şirketin kurucusu olan aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 gerçek kişi ortağın hisseleri yeni sahiplerine geçecek.