Türkiye’nin 88 yıllık gıda devi satılıyor: Yeni alıcıları belli oldu
Türkiye’nin gıda sektöründe nam salan köklü firmalarından biri için yolun sonu göründü. Borsa İstanbul'da işlem gören Seğmen Gıda'nın yeni alıcıları belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören köklü gıda markalarından Seğmen Gıda, çoğunluk hisselerinin satışı için masaya oturdu. Türkiye'nin 88 yıllık devinin, onay süreçlerinin ardından el değiştirmesi bekleniyor.
Son dönemde yerli firmalar; iflas ve konkordato ile gündeme sık sık gelirken, Seğmen Gıda ise el değiştirecek.
Seğmen Kardeşler Gıda, KAP'a yaptığı bildirimle şirket sermayesinin yüzde 74,85'ine denk gelen payların satışı için "Pay Devir Sözleşmesi" imzalandığını duyurdu. Peki bu operasyonun tarafları kimler ve süreç nasıl işleyecek? Edinilen bilgilere göre, bu çoğunluk hissesi için taraflar 82.5 milyon dolar (tam olarak 82.489.293 dolar) bedel karşılığında anlaştı. Şirketin kurucusu olan aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 gerçek kişi ortağın hisseleri yeni sahiplerine geçecek.