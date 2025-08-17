Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi çıktı! Milyarlık servet için baba ve oğlu birbirini suçladı
Türkiye’de adından söz ettiren dev holdinglerden birinde miras krizi yaşanıyor. Milyarlık servet için baba ve oğlu birbirini suçladı.
Türkiye’nin köklü şirketlerinden birinde miras krizi yaşanıyor. Savunma sanayi, turizm ve ulaşım gibi sektörlerde faaliyet gösteren Mermerler Şirket Grubu, miras paylaşımlarındaki tartışmalarıyla gündemde.
Grubun hissedarlarından Zafer Murat Mermer, şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası Yüksel Mermer hakkında “dolandırıcılık” iddiasıyla dava açtı.
Oksijen’in haberine göre baba Yüksel Mermer, oğlu Zafer Mermer tarafından dolandırıcılık iddiası öne sürülerek mahkemeye verildi.