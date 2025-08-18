Türkiye'nin dev zincir marketinde yeni dönem! Ödeme sisteminde değişikliğe gidildi
Türkiye’nin dev zincir marketi online ödemelerde önemli bir değişikliğe gitti. Artık banka kartı ile ödemeler alınmayacak.
Uzun yıllardır BİM bünyesinde faaliyet gösteren ve “organik, sağlıklı ve kaliteli ürün” anlayışıyla tüketiciye hizmet sunan File Market, geçtiğimiz aylarda alınan kararla BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket yapısına kavuşmuştu.
Bu gelişmenin ardından Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden birinden yeni bir flaş karar daha geldi.
Daha önce birçok şubesinde nakit ödeme seçeneğini askıya alan ve müşterilerine plastik poşet seçeneği sunmadığı için tepki alan dev zincir market, bir kez daha ödeme yönteminde değişikliğe gitti.