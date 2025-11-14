Türkiye'nin devler listesi değişti! İşte 9 ayın sonunda borsanın en karlı şirketleri
Türkiye'de Borsa İstanbul'a kayıtlı şirketlerin 3. çeyrek bilanço dönemleri sona yaklaşırken açıklanan bilançolara göre, üçüncü çeyrekte en çok net kar eden elde eden ve yılın ilk 9 ayında net karı en yüksek olan şirketler belli oldu.
3. çeyrekte en çok net kar eden şirket Türk Hava Yolları oldu. Yalın ilk 9 ayında net karı en yüksek şirket ise ise Garanti BBVA oldu. CNBC-e'nin verilerine göre net karı en yüksek şirketler..
20- Aselsan (ASELS)
3. Çeyrek net kar: 4,8 milyar TL
Yılın ilk 9 ayındaki net karı: 11 milyar 651 milyon TL
19- Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS)
3. Çeyrek net kar: 8,1 milyar TL
Yılın ilk 9 ayındaki net karı: 12 milyar 445 milyon TL