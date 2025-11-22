Türkiye'nin devler listesinde sıralama değişti! İşte borsanın en değerli 20 şirketi

  1. Ekonomim
Haftayı 10922,86 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 3,38 yükseliş yaşadı. Endekste gerçekleşen fiyat hareketleri piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasını da değiştirdi.

17-21 Kasım haftası sonunda borsada piyasa değeri yüksek 20 şirket bu şekilde sıralandı...

QNB Bank A.Ş.

 (QNBTR)

Piyasa Değeri (TL)

1.742.000.000.000

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 (ASELS)

Piyasa Değeri (TL)

842.232.000.000

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

 (GARAN)

Piyasa Değeri (TL)

559.440.000.000

