  4. Türkiye'nin devler sıralamasında liste değişti! İşte piyasa değeri en yüksek 20 şirket

Borsada 20-24 Ekim haftasını 10941,79 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde ,18 yükselişle kapattı. Hafta boyu yaşanan fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değeri sıralaması da değişti. Peki Türkiye'nin devleri arasında piyasa değeri en yüksek hangi şirketler var?

Rotaborsa'nin verilerine göre Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde top 20 listesi şu şekilde oluştu: 

1- QNB Bank A.Ş.
QNBTR
Piyasa Değeri: 1.822.400.000.000 TL

2- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ASELS
Piyasa Değeri: 929.784.000.000 T

3- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
GARAN
Piyasa Değeri: 552.720.000.000 TL

