Türkiye'nin devleri sıralandı, zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri
Borsa İstanbul'da (BIST) halka açık olarak faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan güncel sıralama kamuoyuyla paylaşıldı. BIST’in en yüksek piyasa değerine sahip şirketler listesinde teknoloji, savunma sanayi, enerji, holding ve bankacılık sektörlerinin ağırlığı dikkat çekti. Peki zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin piyasa değerlerine göre en değerli şirketler...
Borsa İstanbul'da (BIST) halka açık olarak faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan güncel sıralama kamuoyuyla paylaşıldı.
BIST’in en yüksek piyasa değerine sahip şirketler listesinde teknoloji, savunma sanayi, enerji, holding ve bankacılık sektörlerinin ağırlığı dikkat çekti. Açıklanan sıralamada Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Aselsan zirvedeki yerini korudu.
Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek olan ilk 10 şirket ve piyasa değerleri şu şekilde sıralandı: