Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu! Döviz zengini şehri kimse tahmin edemedi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre, Türkiye’de döviz hesaplarının toplam mevduattaki payının azaldığını ancak bazı illerde yüksek seyrettiğini gösterdi.
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Altın mevduatı sıralamasında da İstanbul 439.7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Ankara 149 milyar TL, İzmir ise 78.9 milyar TL ile onu takip etti.
İşte Türkiye'nin en borçlu şehirleri...
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