Türkiye'nin en büyük 7 altın fonu belli oldu; Lider, 65 milyar TL'den fazlasını yönetiyor
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyre rağmen yatırımcı ilgisini koruyan altın fonları arasında KZL Fonu, uzun süredir liderliğini sürdürüyor. Düzenli getirisi ve doğrudan altın yatırımı odaklı yapısıyla öne çıkan fonlar, banka portföy yönetim şirketlerinin bu alanda hızla büyüdüğünü gösteriyor.
En büyük altın fonları incelendiğinde, uzun zamandır zirvedeki yerini koruyan KZL Fonu’nun, yalnızca altına dayalı yatırım stratejisi sayesinde istikrarlı getiri sağladığı görülürken, banka PYŞ’lerin altın fonlarındaki paylarının da dikkat çekici biçimde arttığı gözleniyor.
